Авария с пострадавшим подростком в Сестрорецке обернулась уголовным делом

Мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

По факту ДТП с пострадавшим подростком в Сестрорецке возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, вечером 4 октября на улице Володарского 25-летний мигрант за рулем автомобиля Chery Arrizo 8 сбил 15-летнего школьника, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Мальчика госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Заведено дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). Все обстоятельства и детали происшествия устанавливаются. 

