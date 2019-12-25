  1. Главная
На перекрестке Школьной и Академика Шиманского столкнулись мопед и "легковушка"
Сегодня, 12:54
Мопедом управлял студент, который опаздывал на пары.

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

На перекрестке Школьной улицы и улицы Академика Шиманского утром 10 сентября 17-летний студент влетел в машину. По предварительным данным, он опаздывал на лекции. 

В результате юношу увезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными переломами и травмами. Владелец авто не помог пострадавшему и отчитал его. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Фото: Piter.TV 

