На перекрестке Школьной и Академика Шиманского столкнулись мопед и "легковушка"

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
На перекрестке Школьной улицы и улицы Академика Шиманского утром 10 сентября 17-летний студент влетел в машину. По предварительным данным, он опаздывал на лекции.
В результате юношу увезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными переломами и травмами. Владелец авто не помог пострадавшему и отчитал его.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Piter.TV
