На перекрестке Школьной и Академика Шиманского столкнулись мопед и "легковушка"

Мопедом управлял студент, который опаздывал на пары.

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

На перекрестке Школьной улицы и улицы Академика Шиманского утром 10 сентября 17-летний студент влетел в машину. По предварительным данным, он опаздывал на лекции.

В результате юношу увезли в больницу в тяжелом состоянии с множественными переломами и травмами. Владелец авто не помог пострадавшему и отчитал его.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Piter.TV