На Октябрьской набережной иномарка перевернулась в результате ДТП

Травмы получил 21-летний пассажир.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с перевернувшимся автомобилем в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 28 декабря на пересечении Октябрьской набережной и Приневской улицы водитель машины Nissan столкнулся с "КамАЗом", который двигался в попутном направлении. От удара иномарка опрокинулась на крышу.

Водитель грузовика скрылся с места ДТП. В результате травмы получил 21-летний пассажир легкового автомобиля, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Управлявшего "КамАЗом" разыскивают.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киришском районе Ленобласти в аварии погиб водитель Citroen.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком