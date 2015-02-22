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На Октябрьской набережной иномарка перевернулась в результате ДТП
Сегодня, 15:18
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На Октябрьской набережной иномарка перевернулась в результате ДТП

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Травмы получил 21-летний пассажир.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии с перевернувшимся автомобилем в Невском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 28 декабря на пересечении Октябрьской набережной и Приневской улицы водитель машины Nissan столкнулся с "КамАЗом", который двигался в попутном направлении. От удара иномарка опрокинулась на крышу. 

Водитель грузовика скрылся с места ДТП. В результате травмы получил 21-летний пассажир легкового автомобиля, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. 

Управлявшего "КамАЗом" разыскивают. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Киришском районе Ленобласти в аварии погиб водитель Citroen. 

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: дтп, октябрьская набережная
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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