В деревне Дятлицы водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера
Сегодня, 9:45
Мужчина скончался в больнице.

Полиция Ломоносовского района устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в деревне Дятлицы. 

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на 9-м километре трассы "Анташи — Ропша — Красное Село" 44-летний водитель, управляя УАЗом, наехал на 87-летнего пешехода, который переходил дорогу на освещенном участке по нерегулируемому переходу. Пенсионер скончался в больнице. 

Правоохранители организовали проверку по факту аварии. 

Ранее на Piter.TV: мужчина за рулем Haval врезался в дерево и погиб в деревне Антелево. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ломоносовский район, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

