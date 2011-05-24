В деревне Дятлицы водитель УАЗа насмерть сбил пенсионера

Мужчина скончался в больнице.

Полиция Ломоносовского района устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в деревне Дятлицы.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, на 9-м километре трассы "Анташи — Ропша — Красное Село" 44-летний водитель, управляя УАЗом, наехал на 87-летнего пешехода, который переходил дорогу на освещенном участке по нерегулируемому переходу. Пенсионер скончался в больнице.

Правоохранители организовали проверку по факту аварии.

Фото: Piter.TV