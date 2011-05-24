Мужчина за рулем Haval врезался в дерево и погиб в деревне Антелево

Предварительно, смерть наступила от сердечного приступа.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии на трассе "Красное Село — Гатчина — Павловск". Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

На 31-м километре автодороги в деревне Антелево 63-летний водитель машины Haval H5, двигаясь в сторону Гатчины из Павловска, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате мужчина погиб на месте происшествия.

Предварительно, смерть наступила от сердечного приступа. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: во дворах на Кораблестроителей водитель Honda наехал на юного пешехода.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти