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В Ломоносове росгвардейцы оказали помощь водителю, который пострадал в ДТП
Сегодня, 14:44
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В Ломоносове росгвардейцы оказали помощь водителю, который пострадал в ДТП

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У потерпевшего зафиксировали переломы челюсти и плеча, а также травмы головы. 

В Ломоносове сотрудники Росгвардии оказали помощь водителю, пострадавшему в аварии. ДТП произошло 6 сентября на улице Федюнинского. 

Около заправочной станции столкнулись автомобиль Lada Granta и машина, которая двигалась по главной дороге. Мужчина получил тяжелые травмы и не мог самостоятельно выбраться из транспортного средства. После прибытия спасателей его извлекли из иномарки и передали бригаде "скорой". У потерпевшего зафиксировали переломы челюсти и плеча, а также травмы головы. 

Ранее на Piter.TV: полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ после аварии на трассе "Нева" с большегрузом, который протаранил автомобиль с ребенком. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, ломоносов
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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