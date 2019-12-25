В Ломоносове росгвардейцы оказали помощь водителю, который пострадал в ДТП

У потерпевшего зафиксировали переломы челюсти и плеча, а также травмы головы.

В Ломоносове сотрудники Росгвардии оказали помощь водителю, пострадавшему в аварии. ДТП произошло 6 сентября на улице Федюнинского.

Около заправочной станции столкнулись автомобиль Lada Granta и машина, которая двигалась по главной дороге. Мужчина получил тяжелые травмы и не мог самостоятельно выбраться из транспортного средства. После прибытия спасателей его извлекли из иномарки и передали бригаде "скорой". У потерпевшего зафиксировали переломы челюсти и плеча, а также травмы головы.

Ранее на Piter.TV: полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ после аварии на трассе "Нева" с большегрузом, который протаранил автомобиль с ребенком.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти