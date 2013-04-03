На перекрестке Добровольцев и Отважных водитель Mazda наехал на двух пешеходов

Пострадали 41-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту аварии на перекрестке улиц Добровольцев и Отважных. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 16 декабря 44-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр, наехал на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадали 41-летняя женщина и 39-летний мужчина. Первую госпитализировали в тяжелом состоянии, второго – в состоянии средней степени тяжести.

