На перекрестке Добровольцев и Отважных водитель Mazda наехал на двух пешеходов

Полицейские Красносельского района проводят проверку по факту аварии на перекрестке улиц Добровольцев и Отважных. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 16 декабря 44-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр, наехал на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадали 41-летняя женщина и 39-летний мужчина. Первую госпитализировали в тяжелом состоянии, второго – в состоянии средней степени тяжести.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
