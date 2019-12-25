Ликвидированы последствия дорожной аварии на Южном шоссе под Петербургом

К счастью, пострадавших нет.

Во Всеволожске спасатели Ленобласти ликвидировали последствия ДТП. Авария случилась утром 15 декабря на Южном шоссе, рассказали в МЧС России.

Уточняется, что на месте работала дежурная смена 96-й пожарно-спасательной части. Столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались в попутном направлении. К счастью, пострадавших нет. Все причины случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, соблюдения дистанции и скоростного режима! Пресс-служба МЧС

Фото: пресс-служба МЧС России