Ликвидированы последствия дорожной аварии на Южном шоссе под Петербургом
Сегодня, 13:10
К счастью, пострадавших нет.

Во Всеволожске спасатели Ленобласти ликвидировали последствия ДТП. Авария случилась утром 15 декабря на Южном шоссе, рассказали в МЧС России. 

Уточняется, что на месте работала дежурная смена 96-й пожарно-спасательной части. Столкнулись два легковых автомобиля, которые двигались в попутном направлении. К счастью, пострадавших нет. Все причины случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции. 

МЧС России напоминает о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, соблюдения дистанции и скоростного режима!

Пресс-служба МЧС 

Ранее на Piter.TV: в выходные в Петербурге и Ленобласти произошло 1,2 тыс. ДТП. В авариях погибли три человека. 

Фото: пресс-служба МЧС России 

Теги: всеволожск, дтп
