В ДТП на Ленинском пострадала 15-летняя пассажирка Hyundai

Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Красносельском районе, в котором пострадала девочка-подросток. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 5 марта около дома 72 по Ленинскому проспекту 27-летний водитель автомобиля Hyundai i30, при проезде регулируемого перекрестка, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 63-летнего мужчины, ехавшего во встречном направлении.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка Hyundai Solaris, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на Полюстровском проспекте пострадал подросток на электросамокате.

Фото: Piter.TV