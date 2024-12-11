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В ДТП на Ленинском пострадала 15-летняя пассажирка Hyundai
Сегодня, 9:11
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В ДТП на Ленинском пострадала 15-летняя пассажирка Hyundai

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Девочку госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП в Красносельском районе, в котором пострадала девочка-подросток. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 5 марта около дома 72 по Ленинскому проспекту 27-летний водитель автомобиля Hyundai i30, при проезде регулируемого перекрестка, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 63-летнего мужчины, ехавшего во встречном направлении. 

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка Hyundai Solaris, ее госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП на Полюстровском проспекте пострадал подросток на электросамокате. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, ленинский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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