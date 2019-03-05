  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В деревне Малое Рейзино в аварии погиб самокатчик
Сегодня, 10:52
145
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Малое Рейзино в аварии погиб самокатчик

0 0

Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в деревне Малое Рейзино. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 21 сентября на 40-м километре трассы "Стрельна — Кипень — Гатчина" водитель электросамоката в возрасте 55 лет столкнулся с Lada Priora, который двигался во встречном направлении. Управлял машиной 56-летний мужчина. 

В результате столкновения управлявший средством индивидуальной мобильности скончался на месте. Предварительно, он находился в состоянии опьянения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что виновник смертельной аварии на КАД Петербурга отправлен в колонию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, малое рейзино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии