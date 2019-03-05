В деревне Малое Рейзино в аварии погиб самокатчик

Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП в деревне Малое Рейзино. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 сентября на 40-м километре трассы "Стрельна — Кипень — Гатчина" водитель электросамоката в возрасте 55 лет столкнулся с Lada Priora, который двигался во встречном направлении. Управлял машиной 56-летний мужчина.

В результате столкновения управлявший средством индивидуальной мобильности скончался на месте. Предварительно, он находился в состоянии опьянения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV