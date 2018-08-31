Водитель Шкоды сгорел после столкновения с ПАЗом в Волховском районе

Водитель Шкоды, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 2 пассажира.

На автодороге Улешово- Подвязье -Мыслино погиб 34-летний водитель после столкновения с ПАЗом, перевозившим сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Водитель Шкоды, по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились 2 пассажира. После столкновения обе машины загорелись и 34-летний водитель скончался на месте от полученных травм.

Кто погиб в легковом автомобиле - пока не знаем, он полностью сгорел. Машины сгорели дотла. Тушили местными силами. Николай Мещанинов, директор предприятия

Пострадавшего пассажира автобуса доставили в Волховскую центральную больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее на Пулковском шоссе иномарка на большой скорости въехала в опору моста, пострадал водитель.

Видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.