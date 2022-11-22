Под Рязанью в ДТП с участием грузовика погибли три человека. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной пресс-службы Госавтоинспекции. Уточняется, что на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. Инцидент зафиксирован в Рыбновском районе около 04:30 утра 22 ноября на 167-ом километре дороги М5 "Урал".
Произошло столкновение грузового автомобиля "Маз" с полуприцепом и легкового автомобиля Škoda. В результате происшествия три человека, находившиеся в автомобиле Škoda, от полученных травм скончались на месте ДТП.
пресс-служба ГИБДД по Рязанской области
Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства ДТП, личности погибших пока не известны. По предварительным сведениям, в числе погибших не было несовершеннолетних граждан.
На Камчатке 17 автомобилей столкнулись на скользкой трассе.
Фото и видео: Вконтакте / Иван Рязанцев
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