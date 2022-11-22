Легковушка столкнулась с фурой "Маз".

Под Рязанью в ДТП с участием грузовика погибли три человека. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители региональной пресс-службы Госавтоинспекции. Уточняется, что на трассе столкнулись фура и легковой автомобиль. Инцидент зафиксирован в Рыбновском районе около 04:30 утра 22 ноября на 167-ом километре дороги М5 "Урал".

Произошло столкновение грузового автомобиля "Маз" с полуприцепом и легкового автомобиля Škoda. В результате происшествия три человека, находившиеся в автомобиле Škoda, от полученных травм скончались на месте ДТП. пресс-служба ГИБДД по Рязанской области

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства ДТП, личности погибших пока не известны. По предварительным сведениям, в числе погибших не было несовершеннолетних граждан.

На Камчатке 17 автомобилей столкнулись на скользкой трассе.

Фото и видео: Вконтакте / Иван Рязанцев

