На Камчатке 17 автомобилей столкнулись на скользкой трассе

Движение по трассе, где произошло ДТП, временно перекрыто.

На Камчатке произошло массовое ДТП с участием 17 автомобилей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на управление ГИБДД по Камчатскому краю.

Инцидент произошел на федеральной трассе А-401. По предварительным данным, один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге. В результате неудачного поворота его машину занесло, это спровоцировало многочисленные аварии.

Пострадавших среди водителей нет. На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Движение по трассе, где произошло ДТП, временно перекрыто.

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Видео: YouTube / Новости Кам 24