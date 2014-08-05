В ДТП с грузовиком в Новгородской области погибли четыре человека

Автомобиль "Школа Октавиа" загорелся на трассе М-10.

В смертельном ДТП с грузовиком в Новгородской области жертвами стали четыре человека. Трагедия зафиксирована днем 11 декабря на 449-ом километре федеральной трассы М-10. В Крестецком районе большегрузный транспорт марки Isuzu столкнулся с пассажирской Skoda Octavia. От сильного удара последняя иномарка загорелась. Погибли все, кто находился в салоне: водитель и три пассажира.

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В надзорном ведомстве добавили, что авария произошла недалеко от деревни Долгий Мост. Виновником ДТП на данный момент считается водитель, который находился за рулем Skoda Octavia. По неустановленной причине он не справился с управлением машиной, после чего выехал на встречную полосу движения.

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Фото: Вконтакте / ЧП 53 Великий Новгород. Новости / Екатерина Прокофьева

