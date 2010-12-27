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На Пулковском шоссе иномарка на большой скорости въехала в опору моста, пострадал водитель
Сегодня, 14:20
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Alena_Zinovieva
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На Пулковском шоссе иномарка на большой скорости въехала в опору моста, пострадал водитель

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Сейчас на месте происшествия образовалась большая пробка.

Сегодня днем на Пулковском шоссе произошла авария. Иномарка на большой скорости врезалась в опору моста. Водителя увезли в тяжелом состоянии в больницу. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал фото с места происшествия.

В результате аварии очень сильно пострадала машина. Она не подлежит восстановлению. По словам очевидцев на месте ДТП образовалась большая пробка, которая начинается от КАДа и продолжается в сторону Пушкина. Разбитый автомобиль только несколько минут назад погрузили на эвакуатор и увезли.

Ранее мы писали, что на пересечении Стачек и Маршала Жукова сбили мотоциклиста.

Фото: Piter.TV

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Теги: авария , дтп , опора моста
Категории: Лента новостей Новости СПб Происшествия

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