На улице Галстяна столкнулись две иномарки

В результате случившегося 54-летний мужчина попал в больницу.

Накануне, 27 мая, в Московском районе произошло ДТП. На улице Галстяна у дома № 3 столкнулись Mazda 6 и Ford Mondeo. Известно, что в аварии пострадал и пешеход. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Инцидент произошел около 18:30. В результате случившегося 54-летний мужчина попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Подробности уточняются. Проводится проверка.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор