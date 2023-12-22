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На улице Галстяна столкнулись две иномарки
Сегодня, 13:06
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На улице Галстяна столкнулись две иномарки

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В результате случившегося 54-летний мужчина попал в больницу.

Накануне, 27 мая, в Московском районе произошло ДТП. На улице Галстяна у дома № 3 столкнулись Mazda 6 и Ford Mondeo. Известно, что в аварии пострадал и пешеход. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте". 

Инцидент произошел около 18:30. В результате случившегося 54-летний мужчина попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести. 

Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее мы писали, что открылось рабочее движение по новому мосту через Черную речку.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

Теги: дорожный инспектор, дтп с пострадавшим, транспорт, улица галстяна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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