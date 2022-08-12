Авария на улице Воскова с участием двух автомобилей и пешехода попала на видео

После столкновения Škoda Octavia наехала на стоявшую на тротуаре 41-летнюю женщину.

Полицейскими проводится проверка по факту ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 июня у дома 16 по улице Воскова 28-летний водитель, управляя автомобилем Škoda Octavia, двигаясь по главной дороге, не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo под управлением 30- летнего водителя.

После столкновения Škoda Octavia наехала на стоявшую на тротуаре 41-летнюю женщину. В результате ДТП водитель Škoda был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, женщина-пешеход также была доставлена в больницу.

Ранее было опубликовано видео столкновения 13 машин на Софийской.

Видео: МВД