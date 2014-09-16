Полицейскими задержан предполагаемый угонщик авто в Шушарах

Полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля в Шушарах. Подробности сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 22 мая обратился 42-летний охранник предприятия с заявлением о том, что в семь утра от дома 179 по Московскому шоссе в Шушарах знакомый, угрожая ножом, угнал его автомобиль Volkswagen Polo. Спустя пару часов у дома 13 по 2-му Рабфаковскому переулку в Невском районе сотрудниками Госавтоинспекции разыскиваемый автомобиль был обнаружен без водителя и помещен на спецстоянку.
У дома 7 по Костромской улице сотрудники Госавтоинспекции задержали предполагаемого угонщика – 44-летнего жителя Ростовской области в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина доставлен в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее суд обязал петербурженку отдать 1 млн рублей за поездку на чужом авто в состоянии опьянения.
Фото: Piter.tv
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