Суд обязал петербуженку отдать 1 млн рублей за поездку на чужом авто в состоянии опьянения

Дополнительно ей запретили управлять автомобилем на протяжении 2,5 лет.

Жительница Петербурга по имени Дарья обязана выплатить компенсацию в размере более одного млн рублей за угон автомобиля и последующую аварию, сообщает spb.aif.ru, ссылаясь на Объединённую пресс-службу судов города. Девушка также приговорена к условному сроку лишения свободы на 2,5 года.

Преступление произошло рано утром 29 ноября прошлого года. Дарья находилась в состоянии алкогольного опьянения вместе со своим знакомым. Воспользовавшись ключами от его автомобиля MERCEDES-BENZ E200D, она решила покататься на машине, но в 4 часа утра попала в ДТП на улице Репищева, серьёзно повредив транспортное средство.

Теперь девушке предстоит оплатить ущерб из собственных средств. Дополнительно ей запретили управлять автомобилем на протяжении 2,5 лет.

Ранее мы сообщили о том, что напавший на судебного пристава в Биржевом переулке отправлен в СИЗО.

Фото: Piter.TV