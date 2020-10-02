У метро "Технологический институт" столкнулись две легковушки

О состоянии водителей ничего неизвестно.

Днем 2 октября недалеко от станции метро "Технологический институт" произошло ДТП. На перекрестке Московского и Загородного проспектов столкнулись "Ниссан" и "Лада". В распоряжении Piter.TV оказались кадры с камер видеонаблюдения.

Вероятно, темная отечественная легковушка проехала на запрещающий сигнал – белая иномарка с красной крышей слева в тот же момент мирно ожидает момента переключения светофора на зеленый. Торопливая "Лада" на скорости влетела в едущую по своей полосе и на разрешающий сигнал иномарку. В результате удара обеим машинам сильно разбило "носы", о состоянии водителей и других находящихся в автомобилях людей ничего неизвестно.

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Видео: Piter.TV