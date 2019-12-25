На Пулковском шоссе Volkswagen сбил женщину на "зебре"

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Утром 30 сентября в Московском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала 46-летняя женщина. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, около 08:45 на Пулковском шоссе 29-летний водитель Volkswagen наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com