  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковском шоссе Volkswagen сбил женщину на "зебре"
Сегодня, 10:54
60
Alena_Zinovieva

На Пулковском шоссе Volkswagen сбил женщину на "зебре"

0 0

Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Утром 30 сентября в Московском районе Петербурга произошло ДТП, в результате которого пострадала 46-летняя женщина. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительной информации, около 08:45 на Пулковском шоссе 29-летний водитель Volkswagen наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что мотоциклист попал под грузовик на проспекте Стачек.

Фото: pixabay.com

Теги: авария, наезд на пешехода, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии