Видео: мотоциклист попал под грузовик на проспекте Стачек

Мотоциклист остался жив.

Грузовой автомобиль сбил мотоциклиста на проспекте Стачек, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV. Авария произошла утром 30-го сентября.

На месте происшествия лежит мотоцикл. На кадрах видно, что грузовой транспорт также пострадал. У него повреждена часть бампера. При этом водителей рядом с машинами нет. По предварительной информации, все остались живы.

Рядом с местом ДТП работаю правоохранители, медиков не наблюдается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что очередь из скорых выстроилась у коронавирусной больницы в Пушкине.

Видео: Piter.TV