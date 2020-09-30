  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:02
95
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: мотоциклист попал под грузовик на проспекте Стачек

0 0

Мотоциклист остался жив.

Грузовой автомобиль сбил мотоциклиста на проспекте Стачек, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV. Авария произошла утром 30-го сентября.

На месте происшествия лежит мотоцикл. На кадрах видно, что грузовой транспорт также пострадал. У него повреждена часть бампера. При этом водителей рядом с машинами нет. По предварительной информации, все остались живы.

Рядом с местом ДТП работаю правоохранители, медиков не наблюдается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что очередь из скорых выстроилась у коронавирусной больницы в Пушкине. 

Видео: Piter.TV

Теги: дтп, мотоцикл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии