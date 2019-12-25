У коронавирусной больницы в Пушкине заметили очередь из скорых

Горожане насчитали как минимум 15 автомобилей возле медучреждения.

Вечером 29 сентября жители Пушкина заметили возле городской больницы №38 имени Семашко, в которой лечат пациентов с коронавирусом, очередь из машин скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в группе "Пушкин - Царское Село | Павловск" в социальной сети "ВКонтакте".

"Машины скорой стоят в гигантской очереди, врачи рядом бродят, я насчитал минимум 15 машин", - рассказал очевидец.

Городская больница №38 имени Семашко в Пушкине была перепрофилирована под лечение коронавирусных пациентов с 12 сентября. В штатном режиме медучреждение успело поработать всего месяц. Ранее в нем также лечили больных с COVID-19.

Для пациентов с коронавирусом в больнице выделены 184 койки. Плановая госпитализация пока приостановлена.

Ранее аналогичная ситуация сложилась у Покровской больницы в Петербурге. Возле нее также заметили десяток машин скорой помощи.

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