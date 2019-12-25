Автобус сбил самокатчика возле станции "Рыбацкое"

На месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи, пострадавшего госпитализировали в больницу.

Около станции метрополитена "Рыбацкое" в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом рассказали очевидцы.

Рано утром 23 июля на пересечении Караваевской улицы и улицы Дмитрия Устинова рейсовый автобус №117 сбил водителя арендованного электросамоката. По информации 78.ru, на месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи, пострадавшего госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются, полицейскими проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на внутренней стороне Кольцевой автодороги в смертельном ДТП погиб пешеход. На него наехал молодой водитель автомобиля Exeed.

Фото: Piter.TV