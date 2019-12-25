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Автобус сбил самокатчика возле станции "Рыбацкое"
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Автобус сбил самокатчика возле станции "Рыбацкое"

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На месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи, пострадавшего госпитализировали в больницу.

Около станции метрополитена "Рыбацкое" в Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом рассказали очевидцы. 

Рано утром 23 июля на пересечении Караваевской улицы и улицы Дмитрия Устинова рейсовый автобус №117 сбил водителя арендованного электросамоката. По информации 78.ru, на месте происшествия работали врачи скорой медицинской помощи, пострадавшего госпитализировали в больницу. 

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются, полицейскими проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: на внутренней стороне Кольцевой автодороги в смертельном ДТП погиб пешеход. На него наехал молодой водитель автомобиля Exeed. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП,

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