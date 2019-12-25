По факту столкновения трамваем на Тихорецком проспекте проводится доследственная проверка

В результате ДТП пострадали пассажиры.

В Санкт-Петербурге организована проверка по сообщению о ДТП с участием трамваев.

На Тихорецком проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух трамваев. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пассажиры, которым оказывается медицинская помощь.

В следственном отделе по Калининскому району организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ).

Действиям руководства трамвайного парка будет дана правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.

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Фото: прокуратура СПб