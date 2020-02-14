В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Тамбовской области заживо сгорели 6 человек

Водитель грузовика в больнице в тяжелом состоянии. Все погибшие на момент аварии находились в микроавтобусе.

Сегодня утром, 14 февраля, на трассе Москва - Волгоград в Тамбовской области погибли 6 человек и один получил тяжелые травмы.

ДТП произошло сегодня утром на 499 километре трассы Москва - Волгоград. По предварительным данным, водитель пассажирской "Газели" выехал на встречку и допустил столкновение с грузовиком. В результате мощного удара микроавтобус икорежило, и он загорелся.

В ДТП погибли 6 человек. Сначала сообщалось о 5 погибших, затем сотрудники МЧС нашли в машине обгоревшее тело 6го погибшего. Все погибшие взрослые мужчины, рабочие - "вахтовики". Водитель грузовика в тяжелом состоянии в больнице.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

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Видео: LIFE

Фото: ВК, ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ, СУ СК РОССИИ ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ