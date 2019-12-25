В лобовом ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Псковской области погибли 8 украинцев

В ДТП выжил только 1 пассажир автобуса.

Ночью в Псковской области в ДТП погибли 2 человека, еще 2 человека в больнице.

Жуткая авария произошла на трассе Санкт-Петербург - Невель на территории Пустошкинского района Псковской области, около деревни Руда сегодня ночью. По предварительным данным водитель микроавтобуса с украинскими номерами для обгона грузовика выехал на встречку и допустил лобовое столкновение с встречным грузовиком. Удар был настолько сильным, что у грузовика сильно повреждена кабина, а микроавтобус превратился в груду железа.

В ДТП погибли 8 человек, все они граждане Украины. Сообщается, что они возвращались из Санкт-Петербурга домой. В ДТП выжил только 1 пассажир, также гражданин Украины. С тяжелыми травмами он госпитализирован в больницу. С травмами госпитализирован и водитель грузовика. Он гражданин Белоруссии.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Фото: ВК, Мензелинск FM 99.7