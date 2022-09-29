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Фельдшер пострадал в ДТП в Невском районе

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Утром на перекрестке столкнулись "скорая помощь" и "Киа".

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти дали официальный комментарий по поводу ДТП, которое произошло с участием легкового автомобиля и кареты скорой помощи. Машины столкнулись на углу улицы Коллонтай и проспекта Солидарности в 12-м часу 29 сентября.

Полицейские установили, что "скорая" ехала на запрещающий сигнал светофора, но с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами. В результате аварии пострадал фельдшер. Он получил травмы средней степени тяжести.

В "Киа" никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. 

Ранее Piter.tv писал о том, что фура вылетела в кювет и рухнула на бок на Ропшинском шоссе. 

Видео: ВКонтакте / Ольга Кокаревичс / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, перекресток, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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