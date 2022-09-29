Фура вылетела в кювет и рухнула на бок на Ропшинском шоссе

На месте аварии образовалась пробка.

Утром среды, 29 сентября, на Ропшинском шоссе под Петербургом произошло ДТП. Проезжавшая на трассе фура вылетела в кювет и перевернулась на бок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По информации свидетелей, в сторону Ропши образовалась внушительная пробка.

Причины ДТП неизвестны, предполагается, что водитель большегруза уснул за рулём. Нет и данных о пострадавших.

Ранее мы сообщили о том, что восьмиклассник на роликах попал под машину на Дунайском проспекте.

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