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Восьмиклассник на роликах попал под машину на Дунайском проспекте
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Восьмиклассник на роликах попал под машину на Дунайском проспекте

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Мальчик пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Во вторник, 27 сентября,у дома №47 по Дунайскому проспекту произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетий. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 13-летний восьмиклассник переезжал дорогу на роликовых коньках на красный сигнал светофора. В результате он оказался под колёсами Ford Focus под управлением 57-летнего водителя, который двигался от Будапештской к Бухарестской улице и выполнял разворот в обратном направлении.

Пострадавшего доставили в больницу с гематомой затылка в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербурге пенсионерка отдала 800 тысяч за ДТП дочери в Швеции.

Фото: Pxhere 

Теги: дтп, дунайский проспект, происшествие, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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