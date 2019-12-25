Восьмиклассник на роликах попал под машину на Дунайском проспекте

Мальчик пересекала проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Во вторник, 27 сентября,у дома №47 по Дунайскому проспекту произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетий. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 13-летний восьмиклассник переезжал дорогу на роликовых коньках на красный сигнал светофора. В результате он оказался под колёсами Ford Focus под управлением 57-летнего водителя, который двигался от Будапештской к Бухарестской улице и выполнял разворот в обратном направлении.

Пострадавшего доставили в больницу с гематомой затылка в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге пенсионерка отдала 800 тысяч за ДТП дочери в Швеции.

Фото: Pxhere