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Nissan протаранил автомобиль скорой помощи в Калининском районе
Сегодня, 8:33
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Nissan протаранил автомобиль скорой помощи в Калининском районе

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В результате аварии травмы получили 3 человека.

В воскресенье, 11 октября, около 7:00 на пересечении Северного проспекта и улицы Руставели произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, автомобиль Nissan, который совершал поворот на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с машиной скорой помощи. Об этом сообщает  пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии травмы получили 3 человека. Двоих пострадавших с легкими травмами госпитализировали, еще один человек находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту инцидента проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что на площади Стачек в Петербурге столкнулись автобус и автомобиль.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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