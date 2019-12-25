На площади Стачек в Петербурге столкнулись автобус и автомобиль

В результате аварии никто не пострадал.

Сегодня утром, в 08:25, в Кировском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. На площади Стачек у дома №5 столкнулись автобус и легковой автомобиль.

Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, в результате аварии никто не пострадал.

К ликвидации последствий ДТП на месте были привлечены 15 человек и 3 единицы техники.

Ранее мы сообщили о том, что водителя грузовика задержали после смертельного ДТП с тремя автомобилями в Ленобласти.

Фото: Piter.TV