Водителя грузовика задержали после смертельного ДТП с тремя автомобилями в Ленобласти

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Во вторник, 7 октября, в 18:40, на 355-м км автодороги "Вологда-Тихвин" в Бокситогорском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. 68-летний водитель грузовика MAN, двигаясь со стороны Тихвина в сторону Вологды, при совершении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Logan, которым управлял 25-летний мужчина. От удара легковой автомобиль отбросило на встречную полосу, где он врезался в движущийся во встречном направлении Audi Q7 под управлением 46-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП 25-летний водитель Renault Logan скончался на месте происшествия. Водитель Audi Q7 с различными травмами в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Водитель грузовика задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV