Смятые кабины и перевернутый кузов: на Новороссийской улице столкнулись две "Газели"

В данный момент информация о пострадавших в результате столкновения уточняется.

Утром 8 октября на Новороссийской улице в Петербурге произошло жесткое ДТП с участием двух грузовых автомобилей "Газель". О серьезной аварии пользователи сообщают в социальных сетях.

От силы удара одна из машин перевернулась на бок, а у второй оказалась полностью смята кабина.

В данный момент информация о пострадавших в результате столкновения уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что автомобиль протаранил "островок безопасности" у Ладожского вокзала.

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