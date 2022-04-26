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Пешеход дал сдачи велосипедисту после ДТП на Невском проспекте
Сегодня, 8:56
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Пешеход дал сдачи велосипедисту после ДТП на Невском проспекте

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Пешеход оттолкнул обидчика и ударом сбил с него очки.

На "зебре" Невского проспекта едва не столкнулись велосипедист и пешеход. По данным 78.ru, водитель двухколёсного транспорта мчался на большой скорости и врезался в переходившего дорогу мужчину.

Столкновение не стало финалом инцидента. Пешеход оттолкнул обидчика и ударом сбил с него очки.

 Мужчины вступили в перепалку и драку, после чего успокоились и покинули место ЧП без вызова полиции.

Ранее мы сообщили о том, что  под колесами Nissan на КАД Петербурга скончался пешеход.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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