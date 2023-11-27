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В посёлке Солнечное 56-летняя велосипедистка попала под колёса Chevrolet
Сегодня, 11:27
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В посёлке Солнечное 56-летняя велосипедистка попала под колёса Chevrolet

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В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в стоянии средней степени тяжести.

Госавтоинспекция Курортного района Петербурга проводит проверку по факту ДТП с пострадавшей велосипедисткой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по г. СПб и ЛО.

В посёлке Солнечное 30 июля около 10:50 Chevrolet под управлением 63-летнего водителя, выезжая со двора дома, наехал на 56-летнию велосипедистку, которая двигалась по тротуару на велосипеде. В результате ДТП пострадавшая была госпитализирована в стоянии средней степени тяжести.



Госавтоинспекция напоминает, что согласно пункту 17.3 ПДД, при выезде из жилой зоны водители и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения.

Также накануне байкер серьезно пострадал при столкновении с такси на Караваевской.

Фото: Госавтоинспекция по г. СПб и ЛО

Теги: chevrolet, велосипедистка, поселок солнечное
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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