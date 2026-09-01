Под колеса Exeed на Якорной улице попал юный самокатчик

В результате подростка доставили в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Якорной улице. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Водитель кроссовера Exeed днем 30 августа наехал на 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Молодой человек проигнорировал правила дорожного движения: он вылетел на арендованном средстве индивидуальной мобильности на запрещающий сигнал светофора прямо под колеса автомобиля. В результате юношу доставили в медицинское учреждение с травмами средней степени тяжести.

Напоминаем! Электросамокат – это транспорт повышенной опасности, требующий максимальной бдительности. Обязательно спешивайтесь! Подъезжая к пешеходному переходу, всегда останавливайтесь и переходите дорогу пешком, ведя самокат рядом. Смотрите на сигналы светофора! Пересекайте проезжую часть только на зеленый сигнал, полностью убедившись в безопасности маневра. Не спешите! Убедитесь, что водитель автомобиля вас заметил и прекращает движение! Пресс-служба МВД России

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Toyota врезался в дерево и погиб под Выборгом.

Видео: пресс-служба МВД России