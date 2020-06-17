В Гатчинском районе столкнулись два Mercedes: пострадали женщина и ребёнок

Для оказания помощи на место происшествия прибыли спасатели аварийной части 106 пожарной части ГКУ "Леноблпожспас".

В Гатчинском районе Ленинградской области на трассе, ведущей в сторону Вырицы, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Два автомобиля марки Mercedes столкнулись лоб в лоб. Информация о происшествии была опубликована в официальном канале МЧС по Ленинградской области в мессенджере МАКС.

В результате аварии травмы получили женщина и ребёнок. Для оказания помощи на место происшествия прибыли спасатели аварийной части 106 пожарной части ГКУ "Леноблпожспас". Им пришлось проводить деблокировку водителя-женщины из искорёженного автомобиля.

Пострадавшие, включая ребёнка, были доставлены в Центральную районную больницу Гатчины.

Ранее мы сообщили о том, что на Обуховской Обороны во время ДТП погиб 27-летний мотоциклист.

Фото: МАКС / ЛЕНОБЛПОЖСПАС