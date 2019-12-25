Перед судом предстанет байкер, сбивший рабочего на Свердловской набережной

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщили в надзорном ведомстве.
Обвиняемый в июле 2023 года управлял мотоциклом Honda X4 по Малоохтинскому проспекту и въехал в зону проведения дорожных работ. На Свердловской набережной байкер сбил 43-летнего рабочего. В результате сотрудник получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
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Фото: Piter.TV
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