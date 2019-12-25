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Перед судом предстанет байкер, сбивший рабочего на Свердловской набережной
Сегодня, 14:50
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Перед судом предстанет байкер, сбивший рабочего на Свердловской набережной

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В результате 43-летний сотрудник получил телесные повреждения.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщили в надзорном ведомстве. 

Обвиняемый в июле 2023 года управлял мотоциклом Honda X4 по Малоохтинскому проспекту и въехал в зону проведения дорожных работ. На Свердловской набережной байкер сбил 43-летнего рабочего. В результате сотрудник получил телесные повреждения, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Дунайском проспекте "легковушка" влетела в фуру. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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