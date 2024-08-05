В Кировском районе подросток пострадал в ДТП при переходе дороги

Обстоятельства выясняются.

Накануне, 23 мая , на 1 км автодороги "подъезд к массиву Белявский мох" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Mitsubishi ASX, двигавшийся со стороны СНТ "Победа" в направлении Кировска, совершил наезд на 13-летнего подростка, переходившего проезжую часть без сопровождения взрослых.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, несовершеннолетний с травмами средней степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники ГИБДД Кировского района проводят проверку по факту происшествия, устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.TV