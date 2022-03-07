На улице Ижорского батальона грузовик сбил семиклассника

Подросток переходил дорогу на "красный" сигнал светофора.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с пострадавшим 14-летним подростком в Колпино. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Днем 18 декабря правоохранителям поступила информация о ДТП на улице Ижорского батальона. На месте было установлено, что 27-летний водитель автомобиля "ГАЗель Next", двигаясь от Тверской улицы в сторону улицы Октябрьской, наехал на семиклассника, который переходил дорогу на "красный" сигнал светофора.

В результате мальчик получил травмы, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что снегоуборочный трактор сбил женщину и протащил ее 3 метра в Шушарах.

Фото: Piter.TV