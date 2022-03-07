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На улице Ижорского батальона грузовик сбил семиклассника
Сегодня, 12:53
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На улице Ижорского батальона грузовик сбил семиклассника

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Подросток переходил дорогу на "красный" сигнал светофора.

Полицейские проводят проверку по факту аварии с пострадавшим 14-летним подростком в Колпино. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Днем 18 декабря правоохранителям поступила информация о ДТП на улице Ижорского батальона. На месте было установлено, что 27-летний водитель автомобиля "ГАЗель Next", двигаясь от Тверской улицы в сторону улицы Октябрьской, наехал на семиклассника, который переходил дорогу на "красный" сигнал светофора. 

В результате мальчик получил травмы, его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства случившегося уточняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что снегоуборочный трактор сбил женщину и протащил ее 3 метра в Шушарах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: сбили школьника, улица ижорского батальона
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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