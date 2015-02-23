Снегоуборочный трактор сбил женщину и протащил ее три метра в Шушарах

Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

В Петербурге снегоуборочный трактор сбил женщину, протащив ее три метра, прежде чем остановиться. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, жительница поселка Шушары двигалась по Новгородскому проспекту, когда ее задел трактор. Вероятно, водитель не заметил её на дороге.

На место инцидента была вызвана скорая помощь. Медики диагностировали у женщины ушибы мягких тканей обеих ног. После оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой. Состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Ранее мы сообщили о том, что группа школьников устроила драку на Бухарестской.

Фото: Piter.TV