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Таксист на Volkswagen Polo сбил 15-летнего школьника на Московском проспекте
Сегодня, 18:37
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Таксист на Volkswagen Polo сбил 15-летнего школьника на Московском проспекте

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Мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

На Московском проспекте накануне, 7 марта, около 13:33 школьник попал под машину. В результате ДТП 15-летний подросток попал в больницу. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел у дома № 55 в момент, когда мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Пострадавший попал в больницу с множеством телесных повреждений.

За рулем иномарки  Volkswagen Polo находился 24-летний житель Петербурга. Виновник аварии оказался не самым хорошим водителем: так, он был дважды замечен в нарушении ПДД. Кроме того, в мае 2020 года он получил 1,5 года колонии за кражу. Подробности нового дела уточняются.

Ранее на Piter.tv: в массовой аварии на Малоохтинском проспекте пострадал водитель такси.

Фото: Piter.tv

Теги: volkswagen polo, дтп на московском проспекте, московский проспект, попал под машину, сбили школьника
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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