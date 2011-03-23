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В массовой аварии на Малоохтинском проспекте пострадал водитель такси
Сегодня, 16:24
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В массовой аварии на Малоохтинском проспекте пострадал водитель такси

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Участниками ДТП стали 6 автомобилей.

На Малоохтинском проспекте перед мостом Александра Невского произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали шесть машин. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как отметили очевидцы, в результате случившегося пострадал водитель такси. Травмы получила и пассажирка. 

Признаков жизни (мужчина) не подает.

Екатерина Городилина, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи уточнили, что аварию спровоцировал водитель BMW. Подробности случившегося уточняются. 

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: 6 машин в дтп, малоохтинский проспект, массовое дтп, пострадал водитель такси
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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