В массовой аварии на Малоохтинском проспекте пострадал водитель такси

Участниками ДТП стали 6 автомобилей.

На Малоохтинском проспекте перед мостом Александра Невского произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали шесть машин. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Как отметили очевидцы, в результате случившегося пострадал водитель такси. Травмы получила и пассажирка.

Признаков жизни (мужчина) не подает. Екатерина Городилина, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пользователи уточнили, что аварию спровоцировал водитель BMW. Подробности случившегося уточняются.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург