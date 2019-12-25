На Рубинштейна выпивший житель Петербурга напал на врачей скорой помощи

В чувства ему помогли прийти не медики, а сотрудники Росгвардии.

В центре Петербурга пьяный мужчина избил врачей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны по городу и Ленобласти.

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Рубинштейна. Отзывчивые петербуржцы вызвали карету скорой помощи мужчине, который лежал на асфальте. Неожиданно выпивший горожанин пришел в себя и начал дебоширить. Он набросился с кулаками на двух фельдшеров.

Сотрудники Росгвардии задержали буйного пациента. Его доставили не в больницу, а в участок.

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Фото: Piter.tv