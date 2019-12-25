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На Рубинштейна выпивший житель Петербурга напал на врачей скорой помощи
Сегодня, 16:05
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На Рубинштейна выпивший житель Петербурга напал на врачей скорой помощи

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В чувства ему помогли прийти не медики, а сотрудники Росгвардии.

В центре Петербурга пьяный мужчина избил врачей скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе управления вневедомственной охраны по городу и Ленобласти. 

По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Рубинштейна. Отзывчивые петербуржцы вызвали карету скорой помощи мужчине, который лежал на асфальте. Неожиданно выпивший горожанин пришел в себя и начал дебоширить. Он набросился с кулаками на двух фельдшеров. 

Сотрудники Росгвардии задержали буйного пациента. Его доставили не в больницу, а в участок.

Ранее на Piter.tv: гражданина США арестовали на 7 суток за участие в митинге в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: выпивший пациент, избил врачей, нападение на врачей, пьяный мужчина, рубинштейна, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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