В аварии с питбайком в Бокситогорске пострадал первокурсник техникума

Юноша при выезде из поворота влетел в кучу песка и ударился головой о забор.

В Ленобласти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка.

По информации АН "Оперативное прикрытие", в Бокситогорске на улице Газа 17-летний юноша, учащийся техникума в Тихвине, при выезде из поворота влетел в кучу песка и ударился головой о забор. В результате студента увезли в реанимацию.

В 2025 году парня привлекали к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу без прав, 30 тыс. рублей штрафа все еще не оплачены.

Фото: Piter.TV