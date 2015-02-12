  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии с питбайком в Бокситогорске пострадал первокурсник техникума
Сегодня, 11:37
122
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В аварии с питбайком в Бокситогорске пострадал первокурсник техникума

0 0

Юноша при выезде из поворота влетел в кучу песка и ударился головой о забор.

В Ленобласти произошло ДТП с участием несовершеннолетнего водителя питбайка. 

По информации АН "Оперативное прикрытие", в Бокситогорске на улице Газа 17-летний юноша, учащийся техникума в Тихвине, при выезде из поворота влетел в кучу песка и ударился головой о забор. В результате студента увезли в реанимацию. 

В 2025 году парня привлекали к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу без прав, 30 тыс. рублей штрафа все еще не оплачены. 

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после ДТП на "Коле" с участием автобуса. Пострадали несколько человек, в том числе – подросток. 

Фото: Piter.TV

Теги: бокситогорск, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии