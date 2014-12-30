Пенсионерку сбили на подходе к трамвайной остановке в Кировском районе

Вечером 15 октября на пересечении улиц Маршала Говорова и Трефолева случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно сообщению 78.ru, женщина переходила улицу к остановке трамвая, когда была сбита водителем такси.
Последствия столкновения оказались серьезными: пострадавшая упала прямо на дорожное покрытие и получила значительные повреждения здоровья.
Женщину срочно доставили в медицинское учреждение, где врачи диагностировали состояние средней степени тяжести.
Фото: Piter.TV
