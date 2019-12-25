Подросток на "красный" переезжал дорогу на самокате и попал в ДТП

За рулем рейсового автобуса находился 55-летний водитель.

Рейсовый автобус "Волгабас" сбил подростка на самокате на проспекте Энгельса. Ребенок остался жив и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в девятом часу вечера 31 мая у дома №8 по проспекту Энгельса. Автобус наехал на 13-летнего ребенка в зоне регулируемого пешеходного перехода. Подросток решил пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал. Полиция устанавливает все детали произошедшего.

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Фото: Piter.tv