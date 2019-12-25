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Подросток на "красный" переезжал дорогу на самокате и попал в ДТП
Сегодня, 9:44
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Подросток на "красный" переезжал дорогу на самокате и попал в ДТП

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За рулем рейсового автобуса находился 55-летний водитель.

Рейсовый автобус "Волгабас" сбил подростка на самокате на проспекте Энгельса. Ребенок остался жив и в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в девятом часу вечера 31 мая у дома №8 по проспекту Энгельса. Автобус наехал на 13-летнего ребенка в зоне регулируемого пешеходного перехода. Подросток решил пересечь проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Среди пассажиров автобуса никто не пострадал. Полиция устанавливает все детали произошедшего.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Думской конфликт 18-летних дебоширов закончился стрельбой. 

Фото: Piter.tv

Теги: дтп, подросток, самокат
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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