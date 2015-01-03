На Думской конфликт 18-летних дебоширов закончился стрельбой

У одного из баров на улице Ломоносова молодые люди поссорились с 28-летним мужчиной из Карелии. Один из них выстрелили в него из аэрозольного пистолета.

Полиция Петербурга во вторник, 31 мая, задержала подозреваемого в стрельбе на Думской улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Накануне, 30 мая, около восьми вечера двое 18-летних граждан устроили стрельбу. Полицейские приехали к дому №4 по Думской улице и задержали их. Выяснилось, что у одного из баров на улице Ломоносова молодые люди поссорились с 28-летним мужчиной из Карелии. Один из них выстрелили в него из аэрозольного пистолета.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство", сейчас расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что поезд сбил насмерть мужчину вблизи железнодорожной станции Пустынька. Местный житель переходил пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в момент приближения подвижного состава.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.