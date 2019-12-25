Поезд сбил насмерть мужчину вблизи железнодорожной станции Пустынька

Местный житель переходил пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в момент приближения подвижного состава.

Проводится проверка по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции Пустынька в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

По предварительной информации, 30 мая 53-летний местный житель переходил пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в момент приближения подвижного состава. Машинист поезда, заметив человека, подавал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Ввиду малого расстояния, наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время о происшествии сообщено родственникам погибшего. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В начале мая в Новолисино петербурженка по неосторожности попала под электричку.

Фото: Piter.tv